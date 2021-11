Merveille Bokadi, le chaînon manquant du Standard

Attendu comme le messie par les supporters, le Congolais a effectué son retour sur les terrains de Jupiler Pro League samedi passé contre Courtrai. En se montrant déjà décisif, tant dans les chiffres que dans l’impact physique. The Boss is back !

Il en impose. Par la taille et l’assurance. Mais aussi parce qu’il sait ce qu’il veut. Sur la touche pendant six mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille, Merveille Bokadi affiche désormais un large sourire. « Car il faut rester positif, peu importe les circonstances. J’en suis déjà à trois grosses blessures depuis que je joue au Standard. C’est beaucoup mais je relativise. La première s’est avérée très compliquée, car je n’en avais jamais connu auparavant. Les deux autres sont finalement passées très vite. Car je savais que j’allais revenir. Plus fort, et pour aider les copains ».