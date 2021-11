Un nid pour disparaître

Les artistes Chloé Schuiten et Clément Thiry s’extraient de l’agitation du monde en creusant des tanières secrètes dans la ville. Ils les exposent et se racontent à la Maison du livre, à Saint-Gilles.

Immédiatement, on pense à la couverture ou à la couette, aux pinces à linge accrochées au dossier des chaises, aux coussins, à la dînette, aux doudous et à la lampe de poche pour y dormir la nuit. La cabane. Sauf qu’ici, ce n’est pas une cabane, mais un nid. Un grand nid fait de vêtements trouvés dans la rue, lavés, ouverts en deux, bras écartés, encolure béante, et assemblés à l’aide d’autres vêtements découpés en lamelles et glissés dans des trous réalisés à la perforatrice de bureau. Un habit habitable.