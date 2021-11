Dons de vaccins: la Belgique dépassera ses promesses

Une comparaison vaut mieux qu’un long discours. En trois mois, les pays riches ont injecté environ 50 millions de troisième dose. En un an, les pays pauvres n’ont distribué que 40 millions de doses, selon le Financial Times. Pas des troisièmes, mais des premières et deuxièmes doses. Depuis le début de la campagne de vaccination, le fossé des inégalités ne s’est pas comblé. Et pourtant, depuis le printemps, les promesses de dons de vaccins ont fusé de toutes parts.

La Belgique, elle, s’est engagée à donner 4 millions de doses d’ici la fin 2021. Et, contrairement à ses voisins européens, elle est bien lancée pour respecter sa promesse… et même la dépasser. Si les choses vont bon train (ce qui semble se profiler), notre pays donnera au moins 7,3 millions de doses d’ici la fin de l’année. Près de deux fois plus que les prévisions initiales.