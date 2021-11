Vive les plages linguistiques

Pour améliorer son anglais ou son néerlandais, on connaît surtout les stages linguistiques, épreuve honnie des enfants. Mais il existe d’autres manières plus ludiques de réviser les langues. Prenez le festival Export/Import ! Pendant six jours, un théâtre flamand (le Bronks) et un théâtre francophone (la Montagne magique) jouent avec la langue de l’autre (sous-titrée), accueillent des spectacles anglais ou hollandais, réconcilient tout le monde avec des pièces sans paroles et, surtout, proposent des langages artistiques encore jamais parlés ailleurs.