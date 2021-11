Fumigènes, match interrompu à Charleroi…: voici la sanction du FC Malines

Malines a écopé de ces sanctions à la suite d’incidents causés par ses supporters lors de la rencontre du 26 septembre remportée 0-2 sur la pelouse de Charleroi. Après à peine deux minutes, l’arbitre Van Damme a dû interrompre la partie car une épaisse fumée provenait des supporters malinois et gênait le gardien carolo Hervé Koffi. Le match avait pu reprendre un peu plus d’une minute plus tard, après que la fumée se soit dissipée.

D’autres fumigènes ont été déclenchés lors de la rencontre, sans pour autant affecter le déroulement du jeu. Le FC Malines a déploré les incidents et a assuré tout mettre en œuvre pour empêcher que d’autres engins pyrotechniques n’entrent dans le stade.

Le comité disciplinaire a décidé de sévir en infligeant une sanction de 3.000 euros d’amende aux Sang et Or à cause de leurs nombreux antécédents. Ils en sont à huit depuis 2019, pour un total de 20.000 euros. Le club devra également diffuser et afficher lors de chaque mi-temps des matches à domicile un message de sensibilisation pour endiguer ce genre de comportements.

Cette sanction alternative restera en vigueur jusqu’à la fin de la saison. « Le non-respect de cette obligation entraînera la fermeture partielle de la tribune des supporters en question », a averti le comité disciplinaire.