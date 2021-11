Coronavirus: de nouvelles mesures aux Pays-Bas

La police est intervenue aux abords du ministère de la Justice et de la Sécurité, où avait lieu la conférence de presse, ont signalé les médias. Des individus s’étaient rassemblés pour manifester contre les nouvelles mesures.

Le port du masque sera de nouveau obligatoire pour les professions de contact, comme les coiffeurs et les masseurs, à l’exception des travailleurs du sexe.

«Cela ne surprendra personne que nous ayons un message difficile ce soir. Le nombre des contaminations et des admissions à l’hôpital augmente rapidement», a déclaré M. Rutte, précisant que les nouvelles restrictions entreront en vigueur samedi.

M. Rutte conseille à ses concitoyens de privilégier le télétravail et d’éviter d’emprunter les transports aux heures de pointe.

Le gouvernement a également réintroduit la règle de distanciation sociale de 1,5 mètre, et l’obligation de présenter le pass sanitaire va être étendue à des endroits comme les musées et les terrasses de restaurants, a déclaré M. Rutte lors d’une conférence de presse à La Haye.

Les Pays-Bas, qui comptent 17 millions d’habitants, ont recensé 18.441 morts à cause du Covid-19. Près de 84% de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées.