FIBA Europe Cup: première victoire pour des Montois renversants en Grèce

Privés de Muhamed Pasalic et de Marcus Tyus, tous les deux blessés, les Montois étaient complètement dominés par le duo German (26 points) et Mustafa (21 points) en début de match. Les Grecs prenaient les Renards à la gorge pour mener 29-13 après dix minutes. Mais les visiteurs trouvaient les ressources, sous l’impulsion d’Emmanuel Nzekwesi (30 points et 8 rebonds), pour limiter la casse à la pause (42-39).

Sur une bonne dynamique, les joueurs de Vedran Bosnic continuaient sur leur lancée pour placer un 14-24 au retour des vestiaires et filer à 56-63 avant le dernier acte. Dix minutes haletantes qui voyaient finalement les Montois émerger sur le fil (74-77) dans un final à suspense.