Mort d’un étudiant: les baptêmes vus comme un ferment d’intégration

Les baptêmes étudiants attirent moins de candidats qu’autrefois. Pour autant, ils en « charment » encore. Et cet attrait persistant suscite l’incompréhension de celles et ceux qui se sont faits les opposants à ce folklore-là et recensent désormais dérives et accidents comme autant d’arguments à son encontre.

Qu’est ce qui fait donc le « charme » de ces baptêmes ? Qu’est ce qui pousse des jeunes se lançant vers l’âge adulte à se soumettre à des rituels souvent présentés comme archaïques ?