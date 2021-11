Ursula von der Leyen prend un avion privé pour un trajet de 50 kilomètres

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plusieurs fois utilisé l’avion pour ses voyages officiels. 18 fois sur 34 voyages exactement. Des trajets qui posent question en pleine COP26. En particulier un trajet en avion, réalisé pour seulement 50 kilomètres de distance entre le décollage et l’atterrissage. C’est le quotidien britannique The Telegraph qui pointe cette information. Le trajet démarrait à Vienne pour terminer à Bratislava. Et ce n’est pas le seul trajet court de la présidente. En 2020, elle a pris un jet reliant Bruxelles à Londres dans l’objectif de continuer les négociations commerciales liées au Brexit.