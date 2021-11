Le monde part à la chasse au méthane

Plus d’une centaine de pays, parmi lesquels la Belgique, se sont engagés à réduire les émissions de méthane. Relativement facile du côté de l’énergie. Plus délicat pour l’agriculture, puisqu’il faut reparler de la consommation de viande.

C’est, dit la présidence de la Commission, « une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique ». Selon les calculs, le méthane (CH4) est responsable de plus de la moitié du réchauffement constaté depuis la révolution industrielle. Les concentrations de ce gaz à effet de serre de courte durée de vie mais 80 % plus puissant que le CO2