Billie Jean King Cup: la Belgique fan de la Biélorussie

Mertens et Minnen pensaient se qualifier face à une Australie déforcée, elles ont frôlé l’élimination ! Elles ont sauvé un mince espoir avec le double, mais le Team Belgium n’a plus son sort entre les mains.

Le capitaine Johan Van Herck et ses troupes ont frôlé le Waterloo, ou plutôt la Berezina (c’est plus proche de Prague), ce mardi. Pourtant, au matin, alors que l’O2 Arena sortait de la brume, tout semblait se mettre en place pour un triomphe belge, et donc, une qualification pour les demi-finales de cette nouvelle Billie Jean King Cup. Car l’Australie, déjà privée de ses stars Ash Barty et Sam Stosur, devait encore renoncer à aligner Ajla Tomljanovic, sa nº1 !