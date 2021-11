Le pentathlon moderne veut encore se moderniser

Cela reste un anachronisme et le sport le plus menacé quand on évoque régulièrement un « nettoyage » du programme olympique. Pourtant, le pentathlon moderne, discipline imaginée par Pierre de Coubertin lui-même, constituée de cinq épreuves que sont l’escrime, la natation, l’équitation, le tir (au pistolet) et la course à pied, a toujours résisté aux assauts de ses censeurs depuis 1912, année de son apparition au programme des Jeux de Stockholm.

Pour le maintenir à flots et en faciliter la lecture, ses dirigeants n’ont, il est vrai, jamais ménagé leur peine. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, il a subi de nombreuses réformes dont la plus spectaculaire a été le raccourcissement de la compétition, de cinq à un jour. Aux JO, tout doit être spectaculaire et aller de plus en plus vite…