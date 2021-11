Bea Diallo, premier échevin d’Ixelles démissionne et devient ministre en Guinée

« La section ixelloise du PS se réunira pour assurer pleinement le suivi de son engagement au sein du conseil et du collège communal d’Ixelles », confirme le communiqué du président Ahmed Laaouej. Celui-ci a précisé à Belga qu’il n’y avait pas encore de remplaçant pressenti pour reprendre le mandat du premier échevin.

L’ancien champion du monde de boxe Bea Diallo a accepté de participer au gouvernement de mission, d’union nationale et de transition guinéen mis en place par le président par intérim, le colonel Mamady Doumbouya, confirme un communiqué de presse du mouvement « Fight for Africa » de M. Diallo transmis à Belga dans la nuit. M. Diallo devrait prendre ses fonctions dans les jours qui suivent.

« J’ai beaucoup appris durant mes mandats de député et d’échevin et je ne remercierais jamais assez mes collègues bruxellois, mes collaborateurs et surtout les électeurs. Je ne tire pas un trait sur mon engagement politique en Belgique. Mais les circonstances en Guinée sont telles et les défis là-bas tellement énormes que je me dois de répondre favorablement à cet appel », y explique M. Diallo.

Le PS bruxellois « souhaite à Bea Diallo ses meilleurs vœux de réussite au service des Guinéennes et des Guinéens, dans le cadre d’un processus démocratique à la hauteur des enjeux », assure pour sa part le socialiste belge Ahmed Laaouej. Bea Diallo « a depuis longtemps rendu public son attachement à la destinée de son pays d’origine qui traverse une passe difficile sur le terrain du développement et de la transition démocratique », ajoute-t-il.

Avant son engagement politique, M. Diallo avait été champion de Belgique et du Benelux des poids moyens et champion intercontinental IBF (International Boxing Federation) de 1998 à 2004. Il a été député du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004 à 2019 et échevin de la commune d’Ixelles depuis 2006.

Bea Diallo avait fait part en début d’année passée qu’il n’était pas candidat aux élections présidentielles en Guinée.