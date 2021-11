Lufthansa réalise un bénéfice trimestriel, une première depuis le début de la pandémie

La compagnie a vu son chiffre d'affaires presque doubler sur un an et a réalisé un maigre bénéfice d'exploitation (EBIT) ajusté de 17 millions d'euros entre juillet et septembre, comparé à une perte de 1,3 milliard sur cette même période en 2020.

En net, la maison mère de Brussels Airlines affiche toujours une perte, de 72 millions d'euros.