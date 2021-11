Unai Emery approché par Newcastle pour le poste d’entraîneur: «Je ne dis pas non à cet intérêt»

Qui sera le premier entraîneur du nouveau Newcastle ? Les rumeurs vont bon train depuis la reprise du club anglais par un fonds saoudien il y a près d’un mois. L’un des pistes les plus chaudes semble mener à Unai Emery. Après la victoire de ses hommes contre les Young Boys (2-0), l’entraîneur de Villarreal a d’ailleurs reconnu qu’il a été approché par la nouvelle direction des Magpies.

« La seule chose certaine, c’est qu’ils m’ont fait part d’un intérêt », a confié Emery mardi soir. « Mais j’ai pensé au match toute la journée et je n’ai plus de nouvelles. Il n’y a pas d’offre et si c’était le cas, elle passerait par le club. Je suis concentré sur Villarreal. »