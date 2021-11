BMW défie les pénuries, le bénéfice net trimestriel bondit de 42%

Entre juillet et septembre, le constructeur automobile allemand a écoulé 593.200 voitures, une baisse de 12% sur un an, mais a profité de ventes plus rentables, alors que les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs "devraient nous occuper au-delà de 2021", a noté le directeur financier, Nicolas Peter, dans un communiqué.

Le groupe munichois s'attend cette année à une rentabilité opérationnelle entre 9,5 et 10,5% dans sa branche automobile, contre 7,8% au troisième trimestre et 11,3% sur les neufs premiers mois de l'année.