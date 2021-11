Extrême droite: des perquisitions dans plusieurs casernes militaires en Flandre et en Wallonie

Mercredi matin tôt, trois casernes ont été perquisitionnées en Wallonie et en Flandre dans le cadre d’un dossier fédéral sur le terrorisme. Huit habitations privées de militaires ont été également fait l’objet de perquisitions mercredi matin.

Trois casernes militaires de Wallonie et de Flandre ont été perquisitionnées mercredi matin dans le cadre d’un dossier fédéral pour une menace d’extrême droite au sein de l’armée, a appris Le Soir ce mercredi, confirmant des informations de la DH. Selon le quotidien, huit domiciles de militaires ont également été visités par la police judiciaire. Cette enquête porte sur des soupçons d’incitation à commettre des actes terroristes.

« Ce sont des opérations qui ont pris fin et qui visent d’éventuels liens entre des militaires et le milieu de l’extrême droite », a précisé le parquet fédéral. Les casernes de Florennes, Saint-Trond et Oud-Heverlee seraient les trois casernes visées par les perquisitions, a annoncé la RTBF. Selon le média, les enquêteurs cherchent à savoir si les suspects ont enfreint les lois réprimant le racisme, les appels à la violence ou encore le terrorisme par leurs comportements ou leurs écrits.