La société américaine Epam poursuit son offre sur Emakina

La société américaine avant lancé en août une OPA sur Emakina. Après la clôture vendredi de la période initiale d'acceptation, Epam Systems détient désormais 98,69% des actions d'Emakina. Du 5 au 29 novembre, les actionnaires qui n'avaient pas encore proposé leurs actions à l'offre ont toujours la possibilité d'obtenir le prix de l'offre de 29,66 euros par action via leur intermédiaire financier, signalent les deux parties dans un communiqué.

"L'offre vise à faire bénéficier Emakina d'un meilleur accès à une clientèle plus diversifiée. La collaboration avec Epam, un centre d'ingénierie mondialement reconnu, aidera (Emakina) à connecter sa stratégie numérique et son travail de conception aux plateformes et aux produits numériques de nouvelle génération", avait indiqué en août le conseil d'administration d'Emakina.