Grève de la faim: les négociateurs dénoncent une trahison de Sammy Mahdi

Les quatre négociateurs qui ont contribué, au mois de juillet, à la sortie de crise provoquée par la grève de la faim des sans-papiers ont appelé mercredi le gouvernement à reprendre le dossier des demandes de régularisation des grévistes. Ils estiment avoir été trahis par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V).

Le 21 juillet, les quelque 400 personnes en grève de la faim à l’église du Béguinage, à Bruxelles, et sur les sites de l’ULB et de la VUB avaient suspendu leur action en cours depuis le 23 mai, à la suite d’une médiation opérée par le commissaire général aux réfugiés et apatrides, Dirk Van den Bulck, à la demande du gouvernement. Dans la discrétion, quatre négociateurs avaient représenté les sans-papiers : les avocats Marie-Pierre de Buisseret et Alexis Deswaef, le coordinateur de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Mehdi Kassou, et le père Daniel Alliet, curé de l’église du Béguinage.