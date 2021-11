Coronavirus: les conditions pour obtenir un test PCR en s’auto-évaluant

Depuis ce mercredi, il est désormais possible de s’auto-évaluer afin de savoir si un test PCR contre le Covid-19 est nécessaire ou non.

Il est désormais possible via le site internet masanté.be de s’auto-évaluer afin de mesurer la nécessité de faire un test PCR. En remplissant le questionnaire en ligne, vous pourrez évaluer si un test Covid est utile. Si c’est le cas, un code est généré en fin de questionnaire. Celui-ci vous permettra de prendre rendez-vous directement dans un centre de test ou en pharmacie. Plus besoin donc d’aller chez votre médecin pour ça. De quoi alléger en partie la charge de travail des médecins généralistes.