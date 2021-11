Coronavirus: un vaccin d’un nouveau genre avec une efficacité de 100% sur les formes graves

Un premier pays, l’Indonésie, a autorisé le vaccin de Novavax contre le covid-19, a annoncé lundi l’entreprise américaine, qui précise que des demandes d’autorisation ont été ou vont être introduites dans de nombreux autres pays, dont l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie. Il sera produit par le Serum Institute of India (SII) et commercialisé sous le nom de Covovax.