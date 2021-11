TUI mise sur l'Égypte pour les vacances de Noël

"Sur la base d'une évaluation interne approfondie, TUI a décidé de ne plus annuler les vols et les vacances à forfait en Égypte dans les semaines à venir, car la destination a reçu une évaluation positive. Sur place, les vacanciers peuvent compter sur une situation sanitaire sous contrôle et une expérience de vacances peu limitée par les mesures sanitaires locales", explique la société qui précise vouloir répondre à la demande d'un public fidèle à l'Égypte en hiver.

"Le 2 décembre, après presque 21 mois, le premier vol TUI fly partira de Zaventem à destination d'Hurghada. Sharm el Sheikh et Marsa Alam complèteront l'offre à partir des vacances de Noël. Louxor sera lancé plus tard, en janvier 2022."