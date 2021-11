Une trentaine de magasins Aldi à nouveau en grève en Wallonie

Après une première action samedi, à la suite de négociations vendredi jugées infructueuses par la CNE, « 37 magasins en Wallonie étaient fermés à 9 h » mercredi, sur les quelque 150 situés au sud du pays et 440 à l’échelle nationale, « en raison d’une action menée par un seul syndicat », a commenté Dieter Snoeck, porte-parole d’Aldi Belgique.

D’autres actions possibles d’ici au 8 novembre

« Nous sommes désolés de ne pas pouvoir servir nos clients comme nous le souhaiterions », s’est-il excusé, « et nous déplorons cette action alors que des discussions avec les délégations syndicales sont en cours. » Une nouvelle réunion entre direction et syndicats est prévue lundi.

« La sérénité des deux parties contribuerait à un dialogue ouvert avec les employés et leurs représentants et nous sommes prêts à poursuivre dans cette voie », a ajouté M. Snoeck. « Nous avons écouté les préoccupations et pris des mesures, comme une assistance en magasin lors de l’introduction de nouvelles technologies. Le dialogue sur le nombre d’heures prestées, un point important des revendications, est également mené en collaboration avec les gérants des magasins pour voir si des ajustements sont nécessaires », a poursuivi le porte-parole, ajoutant que les premières réactions étaient « positives » mais qu’il faut un certain temps pour observer tous les effets de ces mesures.