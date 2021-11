Coronavirus: pourquoi les chiffres de l’épidémie n’étaient plus disponibles

Ce mardi (et ce mercredi matin), vous l’aurez sans doute remarqué, Sciensano n’a pas mis à jour les chiffres de l’épidémie. Voici les explications.

Depuis plusieurs jours, la mise à jour des données concernant les chiffres de l’épidémie de Covid-19 en Belgique n’est plus disponible. La raison est simple : les lundi et mardi 1er et 2 novembre sont fériés à l’Institut de santé publique Sciensano, comme dans d’autres administrations publiques. Les différents indicateurs sanitaires seront à nouveau mis à jour dès jeudi matin, assure au Soir l’institut Sciensano.