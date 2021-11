Coronavirus - Le volume des colis et envois express a bondi de 44,5% en 2020 en Belgique (IBPT)

Dans le segment des envois express et de colis, le nombre d'envois a fait plus que quadrupler entre 2010 et 2020. Par habitant, un colis est désormais envoyé en moyenne tous les 12,5 jours environ, soit presque 30 envois par habitant sur une base annuelle. En 2020, 40% du nombre total des services express et de colis avaient trait aux envois nationaux. Dans 27% des cas, il s'agissait d'envois internationaux sortants. Les 32% restants étaient des envois internationaux entrants, précise l'IBPT.

La hausse du volume des colis et envois express a été très importante l'an dernier en raison des confinements à répétition et mesures prises contre la pandémie: + 12,3% au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2019, + 50,9% au deuxième trimestre, + 38,1% au troisième trimestre et + 58% au quatrième trimestre.