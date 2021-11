Bright Brussels: ce qu’il faut absolument voir (photos et vidéo)

Pour voir les illuminations et les spectacles extérieurs prévus dans Bruxelles, notamment dans le centre près de la Gare Centrale et du Sablon, c’est gratuit. Le festival compte 16 œuvres artistiques toutes plus impressionnantes et intéressantes les unes chez les autres. Sur la liste des œuvres « à voir absolument », il y a sans hésiter le Mont des Arts et le Palais Royal. Les spectacles sont respectivement espacés de douze et cinq minutes. Il ne faut donc pas attendre très longtemps pour profiter des sons et des lumières.