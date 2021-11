Un spécialiste de la gestion des impayés des PME va s'étendre en Europe

Fondée en 2018, l'entreprise a développé un logiciel qui a pour mission de diminuer les délais de paiement, et de faciliter et optimiser le recouvrement. Son public cible est les PME, sociétés "les plus exposées quotidiennement aux difficultés de trésorerie".

Aujourd'hui, 200 entreprises belges font appel aux services de Recovr.