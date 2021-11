Près de 5 ans pour obtenir un permis d’urbanisme à Bruxelles: l’UPSI en appelle à un sursaut collectif

L’Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI) qui représente 160 promoteurs et investisseurs immobiliers en Belgique a mené une enquête auprès de ses membres. Elle a trait, notamment, aux difficultés liées à l’obtention d’un permis en Région bruxelloise, le « mauvais élève » par excellence selon l’organisation. Le communiqué est on ne peut plus clair. « Avec une moyenne de près de 5 ans (4 ans et 10 mois pour être précis), la Région bruxelloise reste la Région où le temps global d’obtention d’un permis d’urbanisme est le plus long. »

Pourquoi de tels retards ? Parce que, dit l’UPSI, les pouvoirs communaux et régionaux manquent de moyens humains et qu’il n’y a pas de sanction prévue quand les délais sont dépassés. Conséquence : plus de 1 million de m² de projets immobiliers connaissent actuellement des retards conséquents, ce qui représente près de 30.000 emplois perdus ou mis en suspens.