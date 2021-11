10.346 passes décisives: l’incroyable statistique de Chris Paul en NBA (vidéo)

Chris Paul est devenu mardi, lors de la victoire des Phoenix Suns contre La Nouvelle-Orléans (110-100), le troisième meilleur passeur de la NBA, le championnat nord-américain de basket. Le meneur de 36 ans compte désormais 10.346 assists à son compteur et n’est plus devancé que par Jason Kidd (12.091) et John Stockton (15.806).

‘CP3’ n’avait besoin que de 8 passes décisives pour dépasser Mark Jackson (10.334) et Steve Nash (10.335). Le natif de Caroline du Nord, qui dispute sa 16e saison dans la grande ligue, en a distillé pas moins de 18. Avec ses 14 points et ses 7 rebonds, il a grandement contribué au succès des siens.