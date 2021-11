Zalando: bénéfices en chute libre au 3e trimestre, après la réouverture des magasins

Entre juillet et septembre le groupe berlinois a fait état d'une chute de 91,7% de son résultat d'exploitation sur un an, à 9,8 millions d'euros, et d'une perte nette de 8,4 millions d'euros, a-t-il annoncé mercredi.

Il s'agit d'un "niveau de bénéfice qui se normalise, par rapport aux résultats exceptionnels" de 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, a justifié l'entreprise dans un communiqué.