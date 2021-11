Paul Scholes tacle sèchement le Français Paul Pogba: «Il fera toujours des trucs stupides à 35 ans»

L’hypothèse d’une rupture douce et amère entre Manchester United et Paul Pogba, bientôt en fin de contrat, a resurgi avant le match capital de Ligue des champions à Bergame. Exclu contre Liverpool, un quart d’heure après son entrée en jeu à la pause et après avoir perdu le ballon qui a amené le 5-0, le Français a ajouté un naufrage individuel à une prestation collective désastreuse. Et ce n’est pas sa prestation de mardi qui va lui redonner du crédit…

Sur le plateau de BT Sport, Scholes a encore été plus loin… « Son plus grand souci, c’est sa concentration. Il est souvent dans la lune. Ce qu’il a montré à Bergame, c’est un manque de discipline et de respect vis-à-vis de l’entraîneur et de ses coéquipiers. Je ne crois pas qu’il leur manquerait s’il ne rejouait plus ».