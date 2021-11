Extrême droite: quatre soldats francophones au cœur de l’enquête

Selon plusieurs sources, l’enquête vise plus précisément quatre jeunes soldats, tous francophones, soupçonnés d’accointance avec l’extrême droite. On ne parle pas à ce stade de groupe, ni même de groupuscule, mais les quatre hommes se connaissaient et échangeaient des opinions extrémistes. Notamment sur les réseaux sociaux.

L’affaire n’est pas directement liée à l’enquête sur Jürgen Conings, cet ex-caporal-chef d’extrême droite retrouvé mort dans le Dilserbos en juillet dernier après une cavale armée. Mais elle en est une conséquence indirecte. Suite à des renseignements fournis par le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, les renseignements militaires), largement critiqué pour son attitude dans la surveillance de Conings à l’époque, le parquet fédéral et un juge d’instruction carolo ont mandaté la police judiciaire fédérale de Charleroi pour effectuer mercredi matin 11 perquisitions . Objectifs : trois casernes militaires - à Florennes, Saint-Trond et Oud-Heverlee - et huit domiciles privés.

Le parquet fédéral a confirmé par communiqué qu’aucune personne n’a été emmenée pour audition. Les perquisitions de ce matin avaient pour objectif de saisir le matériel informatique et les GSM des suspects, dans les casernes qu’ils fréquentaient et leurs domiciles ou ceux de leurs proches. Des auditions pourraient intervenir par la suite, après analyse de ce matériel et des smartphones.

« Les individus potentiellement impliqués sont soupçonnés d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public des messages dans l’intention d’inciter à commettre une infraction liée au terrorisme », précise le parquet fédéral dans son communiqué. Qui ajoute : « Ce dossier se situe dans le cadre de milieux suspectés d’être liés à l’extrême droite ».

L’électrochoc Conings

De son côté, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) s’en tient à une réaction laconique. « Des enquêtes sont en cours comme je l’avais déjà annoncé il y a quelques semaines », dit-elle. « Il faut laisser la justice faire son travail, nous collaborons pleinement car il n’y a aucune place en nos rangs pour les extrémistes sous quelque forme que ce soit. »

Dans ces dossiers mêlant l’extrême droite et l’armée, l’affaire Jürgen Conings avait agi comme un électrochoc. Ce militaire radicalisé avait pu évoluer à la Défense malgré plusieurs signaux d’alerte et une catégorisation de niveau 3 de la menace (sur une échelle de 4) dans la banque de données commune sur le terrorisme et le radicalisme. Suite aux enquêtes de l’Inspection interne de la Défense et du Comité permanent R, la ministre Dedonder et l’état-major ont annoncé plusieurs réformes. Dès le 20 mai, la ministre avait affirmé : « J’étudie depuis plusieurs semaines une modification de la loi sur les habilitations de sécurité et des règles sur le screening des candidats militaires. Je souhaite pouvoir multiplier les vérifications tout au long de la carrière des militaires, mais aussi des civils. On étudiera la possibilité de lier ces screenings à l’accès aux armes et matériel dangereux. »