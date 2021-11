Le Prix Renaudot à Amélie Nothomb pour l’hommage au père

Après trente ouvrages et un (demi) Grand Prix du roman de l’Académie française en 1999, Amélie Nothomb décroche enfin une des grandes récompenses de l’automne avec le Renaudot. A l’usure ? Un peu, mais pas que… Premier sang est un de ses meilleurs livres, disent à l’unanimité ses inconditionnels et inconditionnelles autant que les autres, plus enclins à émettre parfois des réserves.

Du narrateur, on ignore tout quand on ouvre le roman : « On me conduit devant le peloton d’exécution. Le temps s’étire, chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J’ai vingt-huit ans. » Ce jeune homme, diplomate au Congo fraîchement libéré (bien que ça se discute) de la colonisation belge, est le père de l’autrice, Patrick Nothomb, mort l’an dernier.