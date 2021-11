Björn Engels vise la victoire contre Fenerbahçe en Europa League: «Nous sommes capables de nous illustrer»

Björn Engels estime que l’Antwerp a encore ses chances en Europea League, à condition de l’emporter jeudi contre Fenerbahçe pour le compte de la 4e journée du groupe D. « Le fait de jouer ce match à huis clos ne doit pas constituer une excuse. L’Antwerp a signé de bons résultats lors des matches sans public lors de la pandémie de coronavirus », a estimé le défenseur anversois mercredi en conférence de presse.

Le Great Old est dernier de son groupe après trois journées et compte un point, acquis lors du match aller en Turquie (2-2). « Nous avons montré que nous étions capables de nous illustrer, une victoire jeudi soir est donc de l’ordre du possible. Avec notre bilan d’un point sur neuf, nous devons gagner pour passer l’hiver européen. Nous allons y aller à fond », a ajouté le Belge de 27 ans, ancien pensionnaire du Club de Bruges.