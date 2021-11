Investir pour respecter l’environnement

Quand on lui demande si son entreprise est à la pointe en matière de nouvelles technologies, Philippe Viallet n’hésite pas une seule seconde à répondre par l’affirmative. « C’est très simple : chaque année, je réinvestis un million d’euros pour respecter le plus fidèlement possible l’environnement », explique-t-il. « Les nouveaux consommateurs sont très sensibles à la problématique du changement climatique et si l’on veut éviter un décrochage avec eux dans le futur, il faut investir dans ce domaine. C’est pourquoi nous leur ouvrons régulièrement nos portes pour qu’ils viennent se rendre compte par eux-mêmes. »