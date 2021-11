Tencent dispose de ses premières puces d'ordinateur

Tencent a dévoilé trois puces à l'occasion de sa conférence annuelle pour les services de cloud. Il s'agit d'une puce pour l'intelligence artificielle (IA), destinée aux applications de recherche, d'un autre type pour la compression des fichiers vidéos, et d'une puce de réseau pour les serveurs de cloud.

"Les puces sont des composantes essentielles de l'infrastructure et du matériel de l'internet industriel", a indiqué Dowson Tong, responsable pour les services cloud et les applications intelligentes chez Tencent. L'entreprise tire la plupart de ses revenus des jeux vidéos et du réseau social WeChat, mais propose aussi des services cloud et détient des plate-formes de streaming (vidéo et musique).