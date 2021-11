L’incroyable défi de Théo Curin, amputé des quatre membres, qui va traverser le lac Titicaca

Il s’est envolé ce mardi 2 novembre pour l’Amérique latine et sera accompagné dans ce challenge par Matthieu Witvoet et Malia Metella. Le trio prendra le départ de ce périple sous l’œil avisé de leur entraîneur, Stéphane Lecat, qui s’est montré élogieux envers le jeune nageur handisport. « Théo, c’est une machine mentale, une machine musculaire. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait l’arrête. », dit-il dans une interview accordée à France Info.

Théo Curin, jeune français amputé de quatre membres, à la suite d’une méningite lorsqu’il était enfant, se lance le pari fou de traverser le lac Titicaca (situé entre le Pérou et la Bolivie). Un défi de taille que le nageur de 21 ans s’apprête à relever en totale autonomie, une prouesse jamais réalisée jusqu’à présent.

Ce challenge fait partie d’une série de défis que le jeune athlète, qui a participé aux Jeux paralympiques en 2016 à Rio, s’est lancés et a une symbolique particulière car Théo Curin veut faire passer le message de l’espoir et de la solidarité à travers cette traversée de l’un des plus grands lacs d’Amérique du Sud.