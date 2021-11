Bruxelles: 100 jours de travaux pour la rue Sainte-Catherine

La rue Sainte-Catherine (jusqu’à la rue de Flandre) va être réaménagée, a annoncé la Ville de Bruxelles ce mercredi. La rue, devenue piétonne en août 2020, sera verdurisée et aménagée de plain-pied.

« L’aménagement actuel de la rue correspond encore à son ancien usage, avec un revêtement de sol peu confortable pour les cyclistes et les piétons, et une différence de niveau, de hauteur, entre la chaussée et le trottoir », communique la Ville de Bruxelles, qui affirme faire ces travaux avec, en tête, deux objectifs principaux, à savoir « transformer la rue Sainte-Catherine en une zone piétonne à part entière avec un aménagement optimal et verduriser au maximum la rue ».