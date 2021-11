L'app belge "Nova Sport" s'ouvre à l'Europe via un partenariat avec le réseau Erasmus

Le concept de l'application est simple : après une inscription gratuite, il suffit de choisir ses sports préférés et de définir son niveau. Une liste de potentiels partenaires s'offre alors à l'utilisateur, avec qui il peut se connecter et pratiquer une discipline sportive. Les réservations de terrain sont simplifiées grâce aux partenariats conclus avec les universités et hautes écoles. Ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui paient les services de l'application.

Si le depuis son lancement en septembre 2020, Nova Sport a déjà attiré 34.000 inscrits en Belgique ; c'est un marché de plus de 1,5 million d'étudiants européens et plus de 1.000 universités et hautes écoles qui s'ouvre potentiellement à la société grâce au partenariat fixé avec le réseau Erasmus Student Network International. L'accord exclusif vaut pour une durée de trois ans.