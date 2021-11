Droits de succession: du changement en Wallonie

A partir du premier janvier 2022, le donateur devra rester en vie cinq ans après sa donation non enregistrée pour qu’elle soit exemptée des droits de succession. Le quotidien précise par ailleurs que les donations effectuées à partir du premier janvier 2019 (dont le délai de 3 ans ne sera pas arrivé à terme au moment du changement, donc) sont également concernées, le délai passant automatiquement à cinq ans.

Jusqu’à présent, une donation non enregistrée était exemptée de droits de succession si le donateur restait en vie trois ans après ladite donation. Ça va changer, annonce L’Echo ce mercredi.

L’objectif, poursuit L’Echo, est d’encourager l’enregistrement des donations (3,3 % de droits de donation à payer pour un héritier en ligne directe, rien à la mort du donateur) en rendant plus risqué le fait d’effectuer une donation non enregistrée (obligation de payer des droits de succession nettement plus élevés que les droits de donation si le donateur décède endéans les 5 ans).