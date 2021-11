Coronavirus: du changement dans les écoles en France, voici ce qui est prévu en Belgique

« A partir de la semaine prochaine, de la rentrée scolaire, dans les départements où le taux d’incidence s’est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100.000 habitants, le masque va être à nouveau rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées », a expliqué Gabriel Attal à l’issue du conseil des ministres.

« Cela concerne pour lundi prochain 39 départements où le masque n’était plus obligatoire pour les enfants », a souligné le porte-parole, précisant que le ministère de l’Education communiquerait « dans les prochaines heures » la liste des territoires où le masque redeviendra obligatoire.

Et en Belgique ?

En Wallonie, et à Bruxelles, rappelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, le masque redevient, à partir du huit novembre, obligatoire en toutes circonstances à l’intérieur, en ce compris le temps en classe, pour les élèves et membres du personnel du secondaire et pour les membres du personnel primaire.