Les anciens Bains de Spa vont renaître en un hôtel 4 étoiles

C’est un projet immobilier et patrimonial dont la complexité et la concrétisation différée avaient fini par décourager ses plus fervents défenseurs : transformer les anciens thermes opérationnels à Spa pendant 135 ans (de 1868 à 2003) en un hôtel de luxe moderne mais conservant l’âme du bâtiment classé au cœur d’une ville d’eau inscrite aujourd’hui au patrimoine de l’Unesco.

Depuis 2019 et les premières réfections de la façade de style néo-renaissance, on sait que cet ensemble abandonné et même squatté aura une deuxième vie. Visite des lieux en primeur avec de jeunes entrepreneurs spadois et sous la conduite de David Ewerhard, Project Manager freelance pour le compte de l’entreprise Denys.