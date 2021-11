Jean-Luc Lahaye en garde à vue dans une affaire de viols sur des personnes mineures

Jean-Luc Lahaye et sa fille ont été placés en garde à vue dans une affaire de viols sur des personnes mineures, affirme Le Parisien ce mercredi.

Le chanteur de 68 ans, déjà condamné pour corruption de mineure, est soupçonné d’avoir agressé deux adolescentes en 2013 et 2014. Il a été placé en garde à vue pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans » et pour « corruption de mineur » sous l’emprise du chanteur ; sa fille est soupçonnée d’avoir exercé une pression sur les deux adolescentes.