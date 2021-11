Billie Jean king Cup: la Belgique y croit encore à fond (photos)

Les miracles, ça existe ! Et pas question pour l’équipe belge de se relâcher alors qu’il reste encore une chance de disputer les demi-finales, ce vendredi ! « Pour la première fois, l’équipe est allée manger dans le centre-ville, mardi soir, mais dès ce mercredi matin, on a repris la routine car on est toujours dans le tournoi », s’exclame une Laurence Courtois, adjointe de Johan Van Herck, qui y croit encore dur comme fer. « Toute l’équipe y croit encore à fond ! Moi, je vois vraiment bien la Biélorussie emporter un simple et le double. On croise les doigts. C’est pourquoi, ce jeudi, il était important de garder la concentration. Entraînements le matin, soins et discussions individuelles l’après-midi. On a juste fait un break pour la visite très sympathique de Billie Jean King, à qui Kirsten Flipkens a remis un cadeau : des balles de tennis en chocolat ! »