Delphine Misonne: une juriste à la pointe de l’expertise climatique

Quand j’étais petite, j’étais fascinée par les mappemondes. J’en avais une dans ma chambre que je regardais constamment. » Ainsi, on imagine que Delphine Misonne aurait pu devenir exploratrice, biologiste ou navigatrice… Elle est juriste en droit de l’environnement. Mais sans l’avoir parcourue dans ses recoins, elle sait, en tenant la Terre entre ses mains, combien est indispensable la fine couche qui l’entoure : cette atmosphère que l’homme maltraite depuis des siècles et qui désormais se retourne contre lui. Droite, elle entoure le globe d’un geste « maternel », la Terre « que nous avons reçue de nos ancêtres et que nous passons à nos enfants ». Mais sous ce geste aussi « associé au girl power », derrière cette voix douce, perpétuellement suspendue à un sourire, se cache une redoutable machine. « La très rigoureuse et très sérieuse Delphine Misonne », sourit ce cadre d’une des principales associations environnementales belges.