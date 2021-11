Historiens, engagez-vous!

En finir avec un « gâchis ». C’est l’un des objectifs que poursuit Vincent Vagman à travers son site projet-histoire.com (1). Le constat de cet historien et gestionnaire de formation (UCLouvain), passé par les cabinets politiques et l’administration avant de revenir à ses premières amours, est le suivant : « Nombreux sont les diplômés des facs d’histoire qui n’ont jamais pratiqué le métier pour lequel ils ont été formés. Et c’est une perte. » Son site propose un accompagnement et des outils à celles et ceux qui veulent revenir à leur pratique de base, et se professionnaliser.