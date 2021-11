Extrême droite: ce que l’on sait de l’enquête qui vise quatre soldats francophones

L’affaire n’est pas directement liée à l’enquête sur Jürgen Conings, cet ex-caporal-chef d’extrême droite retrouvé mort dans le Dilserbos en juillet dernier après une cavale armée. Mais elle en est une conséquence indirecte. Suite à des renseignements fournis par le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, les renseignements militaires), largement critiqué pour son attitude dans la surveillance de Conings à l’époque, le parquet fédéral et un juge d’instruction carolo ont mandaté la police judiciaire fédérale de Charleroi pour effectuer mercredi matin 11 perquisitions. Objectifs : trois casernes militaires – à Florennes, Saint-Trond et Oud-Heverlee – et huit domiciles privés.