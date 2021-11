Taxer les vols de moins de 500 kilomètres : pas la bonne cible, selon l’Iata

Ça fait plus de quinze jours maintenant que les cabinets des ministres fédéraux des Finances (Van Peteghem) et de la Mobilité (Gilkinet) tentent de concrétiser la décision du gouvernement De Croo de taxer les sauts de puce en avion (moins de 750 ou 500 km), officiellement afin d’inciter les passagers à utiliser un moyen de transport alternatif (entendez le train à grande vitesse) moins polluant. Un objectif néanmoins avant tout budgétaire puisque la mesure doit rapporter 30 millions d’euros en 2022 et 40 millions par an en 2023 et 2024.