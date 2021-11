Anderlecht: les Mauves sont les rois des partages

Depuis le début de la saison 2020-21, le Sporting a enregistré pas moins de 23 matchs nuls. Sur un total de 53 journées. Ne cherchez pas : personne ne fait « mieux » qu’Anderlecht dans ce domaine. Des scores de parité qui n’ont plus la même amertume qu’il y a un an

Il ne pouvait pas en être autrement. Dimanche, au terme d’une rencontre à rebondissements et d’un temps additionnel aux frontières du réel, Anderlecht et Louvain se sont quittés dos à dos. Un 2-2 loin d’être une surprise quand on jette un œil aux statistiques des deux protagonistes. Alors qu’on vient de disputer la treizième journée, le Sporting compte déjà six partages. Près de 50 % de ses rencontres. Louvain, lui, fait encore « mieux » en la matière : huit nuls. Pas étonnant donc que Bruxellois et Louvanistes aient pris chacun une unité lors de leur opposition dimanche. Encore moins dans le chef du Sporting qui en a fait une spécialité depuis deux saisons.

17 partages en 40 matches la saison dernière