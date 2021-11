RD Congo: des inconnus attaquent la ville de Bukavu

Des rebelles ont hissé un drapeau où on lisait « Action pour un Congo nouveau ». Bilan de l’incursion : six morts parmi les assaillants et trois parmi les forces de sécurité.

Erosions et inondations, incendies, insécurité, insolvabilité des autorités provinciales, dégradation des routes et de l’environnement en général : même si les cérémonies de mariages rassemblent des foules chaque week-end, l’humeur des citoyens de Bukavu était déjà morose et la rancœur à l’égard de Kinshasa, une capitale distante et budgétivore, était nettement perceptible. A cette colère latente s’ajoute désormais la peur : mercredi matin, la ville a été réveillée par des coups de feu tirés par des inconnus qui ont désarmé militaires et policiers. Arrivés au cœur de la ville, place de l’Indépendance, ils ont hissé un drapeau proclamant en lettres vertes sur un fond jaune « Action pour un Congo nouveau », sans doute le nom d’un mouvement inconnu jusqu’à présent.